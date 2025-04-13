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"Актобе" проиграл "Женису" и вылетел из Кубка Казахстана по футболу

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Матч "Женис" - "Актобе"
Матч "Женис" - "Актобе". Фото: пресс-служба ФК "Актобе"

Футбольный клуб "Актобе" потерпел поражение от столичного "Жениса" в матче стадии 1/8-й Кубка Казахстана 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Матч прошел на стадионе "Астана арена" и завершился поражением действующих обладателей Кубка с минимальным счетом 0:1.

Единственный мяч во втором тайме на 77-й минуте забил словенский защитник "Жениса" Матия Ром.

Таким образом, коллектив из Астаны продолжит борьбу в Кубке Казахстана. В четвертьфинальной стадии пройдет столичное дерби между "Женисом" и "Астаной".

Отметим, что "Актобе" выиграл Кубок Казахстана по футболу в прошлом году. В финальном противостоянии актюбинцы тогда одолели "Атырау" со счетом 2:1.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2235401-aktobe-proigral-zhenisu-i-vyletel-iz-kubka-kazahstana-po-futbolu/