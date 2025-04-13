Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Серия пенальти определила победителя матча "Окжетпеса" и "Астаны" в Кубке Казахстана

Опубликовано:

Футболисты "Астаны" в сезоне-2025
Футболисты "Астаны". Фото: Пресс-служба ФК "Астана"

Футболисты "Астаны" в серии пенальти одержали выездную победу над кокшетауским "Окжетпесом" в рамках 1/8 финала Кубка Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились на стадионе "Окжетпес" в Кокшетау. Основное время встречи закончилось вничью со счетом 1:1. У хозяев поля отличился казахстанский форвард Алияр Мухамед (21 минута), у гостей — нападающий национальной сборной Рамазан Каримов (64).

За два экстра-тайма соперники не выявили победителя, поэтому была назначена серия пенальти. Астанчане реализовали все восемь попыток, тогда как у кокшетауцев забить не смог Бексултан Шамши. Мяч после удара казахстанского защитника отразил хорватский вратарь столичной команды Йосип Чондрич.

Таким образом, "Астана" вышла в четвертьфинал Кубка Казахстана, где сыграет с победителем матча между столичным "Женисом" и "Актобе". "Окжетпес" вылетел из турнира.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2235390-seriya-penalti-opredelila-pobeditelya-matcha-okzhetpesa-i-astany-v-kubke-kazahstana/