Серия пенальти определила победителя матча "Окжетпеса" и "Астаны" в Кубке Казахстана

Футболисты "Астаны" в серии пенальти одержали выездную победу над кокшетауским "Окжетпесом" в рамках 1/8 финала Кубка Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились на стадионе "Окжетпес" в Кокшетау. Основное время встречи закончилось вничью со счетом 1:1. У хозяев поля отличился казахстанский форвард Алияр Мухамед (21 минута), у гостей — нападающий национальной сборной Рамазан Каримов (64).

За два экстра-тайма соперники не выявили победителя, поэтому была назначена серия пенальти. Астанчане реализовали все восемь попыток, тогда как у кокшетауцев забить не смог Бексултан Шамши. Мяч после удара казахстанского защитника отразил хорватский вратарь столичной команды Йосип Чондрич.

Таким образом, "Астана" вышла в четвертьфинал Кубка Казахстана, где сыграет с победителем матча между столичным "Женисом" и "Актобе". "Окжетпес" вылетел из турнира.

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