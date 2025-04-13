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Стал известен еще один участник четвертьфинала Кубка Казахстана по футболу

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Матч "Хан-Тенгри" - "Ордабасы"
Матч "Хан-Тенгри" - "Ордабасы". Фото: пресс-служба ФК "Ордабасы"

Шымкентский футбольный клуб "Ордабасы" одержал победу над алматинским "Хан-Тенгри" в матче 1/8 финала Кубка Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча проходила в Алматы и завершилась победой шымкентцев со счетом 2:0.

Первый гол был забит на 25-й минуте первого тайма. Бразильский нападающий "Ордабасы" Эвертон с передачи Луки Имнадзе открыл счет в матче.

На старте второй половины встречи ивуарийский защитник Шериф Джимо на 47-й минуте увеличил преимущество шымкентской команды.

В концовке матча "Ордабасы" остался играть в меньшинстве. Серб Никола Антич получил красную карточку после двух желтых.

До конца игры счет не изменился. Таким образом, шымкентцы вышли в четвертьфинал Кубка Казахстана по футболу.

После вылета "Хан-Тенгри" в розыгрыше не осталось представителей Первой лиги. Напомним, команда из Алматы пробилась в основную сетку через отборочный этап.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2235387-stal-izvesten-eshche-odin-uchastnik-chetvertfinala-kubka-kazahstana-po-futbolu/