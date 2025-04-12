Матч чемпионата России прервали после гола казахстанского футболиста

Грозненский "Ахмат", за который выступает казахстанец Максим Самородов, выиграл прерванный матч чемпионата России по футболу, передает корреспондент NUR.KZ.

Чеченская команда в рамках 24-го тура приняла на своем поле "Ростов" и одержала победу со счетом 2:1.

У хозяев по мячу забили Надер Гандри (51 минута) и Самородов (67), который в одно касание замкнул подачу Лечи Садулаева. Автором единственного гола гостей стал Николай Комличенко (75).

Победа позволила "Ахмату" набрать 23 очка. Грозненцы занимают 13-е место, то есть находятся в зоне стыковых матчей за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне.

Отметим, что встреча "Ахмата" и "Ростова" была прервана вскоре после гола Самородова. На стадионе частично погас искусственный свет, футболисты ушли в раздевалки. Когда ситуацию исправили, команды вернулись на поле и доиграли матч.

Для самого Самородова гол стал четвертым в нынешнем сезоне РПЛ. Суммарно в составе "Ахмата" 22-летний форвард сборной Казахстана забил шесть мячей в 23 матчах.

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