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Два пенальти и гол Сатпаева принесли "Кайрату" разгромную победу в Кубке Казахстана

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Футболисты Дастан Сатпаев и Гиорги Зария (слева направо)
Дастан Сатпаев и Гиорги Зария (слева направо). Фото: Арман Джаксыгулов / ФК "Кайрат"

Футболисты алматинского "Кайрата" одержали "сухую" домашнюю победу над актауским "Каспием" в 1/8 финала Кубка Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились на Центральном стадионе Алматы. Для "Кайрата" это был первый матч в нынешнем розыгрыше Кубка Казахстана. "Каспий" как представитель Первой лиги ранее выступил в отборочном раунде, где заработал путевку в основную сетку.

Очная встреча соперников завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Дубль с пенальти оформил грузинский полузащитник Гиорги Зария (9 и 45 минуты). Еще один мяч забил 16-летний форвард сборной Казахстана Дастан Сатпаев (53).

Таким образом, "Кайрат" вышел в четвертьфинал турнира. На следующей стадии команда на выезде сыграет с победителем матча между алматинским "Хан-Тенгри" и шымкентским "Ордабасы", которые встретятся 13 апреля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2235264-dva-penalti-i-gol-satpaeva-prinesli-kayratu-razgromnuyu-pobedu-v-kubke-kazahstana/