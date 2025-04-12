Два пенальти и гол Сатпаева принесли "Кайрату" разгромную победу в Кубке Казахстана

Футболисты алматинского "Кайрата" одержали "сухую" домашнюю победу над актауским "Каспием" в 1/8 финала Кубка Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились на Центральном стадионе Алматы. Для "Кайрата" это был первый матч в нынешнем розыгрыше Кубка Казахстана. "Каспий" как представитель Первой лиги ранее выступил в отборочном раунде, где заработал путевку в основную сетку.

Очная встреча соперников завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Дубль с пенальти оформил грузинский полузащитник Гиорги Зария (9 и 45 минуты). Еще один мяч забил 16-летний форвард сборной Казахстана Дастан Сатпаев (53).

Таким образом, "Кайрат" вышел в четвертьфинал турнира. На следующей стадии команда на выезде сыграет с победителем матча между алматинским "Хан-Тенгри" и шымкентским "Ордабасы", которые встретятся 13 апреля.

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