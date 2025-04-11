Умер легендарный тренер "Реала" Лео Бенхакер

В Нидерландах скончался известный тренер по футболу Лео Бенхакер. Печальную новость сообщили родные спортсмена, передает NUR.KZ со ссылкой на издание NOS.

Лео Бенхакеру было 82 года.

Как пишет издание, свою тренерскую карьеру Бенхакер начал в 1968 году. Тогда 26-летний роттердамец был самым молодым главным тренером в голландском профессиональном футболе.

Он один из немногих тренеров, добившихся успеха сразу в двух нидерландских клубах - "Аяксе" и "Фейеноорде". В 1980 и 1990 годах он становился чемпионом с "Аяксом". В 1999 году он выиграл национальный титул с "Фейеноордом".

"Дон Лео" стал легендой, будучи главным тренером мадридского "Реала", с которым он три года подряд становился чемпионом Испании – с 1987 по 1989 год", - говорится в материале.

Бенхакер также выступал главным тренером сборной Нидерландов по футболу, но существенного успеха добиться на этой должности не смог. В 1990 году Бенхаккер участвовал в чемпионате мира в составе сборной Нидерландов, но тот турнир в Италии обернулся для него большим разочарованием.

Позднее Бенхаккер также был национальным тренером Саудовской Аравии, Тринидада и Тобаго и Польши. В составе сборной Тринидада он квалифицировался на чемпионат мира 2006 года, а в составе сборной Польши — на чемпионат Европы 2008 года.