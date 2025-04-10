Разгромом завершился первый матч "Челси" в четвертьфинале Лиги конференций

Футболисты английского "Челси" одержали крупную выездную победу над польской "Легией" в первом четвертьфинальном матче Лиги конференций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Очередная стадия третьего по значимости еврокубка стартовала в четверг. Первая встреча между "Челси" и "Легией" прошла в Варшаве и завершилась победой гостей со счетом 3:0.

Одним забитым мячом отметился Тайрик Джордж (49 минута), дубль оформил Нони Мадуэке (57, 74). Кристофер Нкунку не реализовал пенальти (73).

Ответный матч между командами пройдет в Лондоне 17 апреля. Победитель по сумме двух встреч выйдет в полуфинал.

Результаты первых игр в других четвертьфинальных противостояниях станут известны позднее.

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