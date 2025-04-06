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"Юнайтед" и "Сити" впервые с 2020 года не отметились голами в манчестерском дерби

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Футболисты Расмус Хойлунд и Рубен Диаш (слева направо)
Расмус Хойлунд и Рубен Диаш (слева направо). Фото: Carl Recine/Getty Images

Футболисты "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" не выявили победителя в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились на "Олд Траффорд" — домашнем стадионе "красных дьяволов". Матч прошел без забитых мячей и завершился со счетом 0:0. Это первая нулевая ничья между соперниками с января 2020 года.

Узбекистанский защитник гостей Абдукодир Хусанов попал в заявку, но провел весь матч на скамейке запасных.

Ничья позволила "Сити" набрать 52 очка. Команда занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. Выше находятся "Ливерпуль" (73), "Арсенал" (62), "Ноттингем Форест" (57) и "Челси" (53).

"Юнайтед" набрал 38 очков и располагается на 13-й строчке. "Красные дьяволы" не могут победить в АПЛ два матча подряд.

Ранее в воскресенье "Ливерпуль" потерпел второе поражение в сезоне чемпионата Англии. Мерсисайдцы на выезде проиграли лондонскому "Фулхэму" со счетом 2:3.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2233563-yunayted-i-siti-vpervye-s-2020-goda-ne-otmetilis-golami-v-manchesterskom-derbi/