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"Елимай" разгромил "Улытау" и вошел в топ-5 чемпионата Казахстана по футболу

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Матч "Елимая" и "Улытау" в КПЛ-2025
Матч "Елимая" и "Улытау". Фото: Пресс-служба ФК "Улытау"

Футболисты семейского "Елимая" одержали "сухую" крупную победу над жезказганским "Улытау" в матче четвертого тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча команд закрывала программу четвертого тура. Матч прошел на "Астана Арене", номинальным хозяином поля был "Елимай".

Семейчане одержали победу со счетом 3:0 благодаря голам тоголезского форварда Фессу Плакка (44 минута), сербского нападающего Фейсала Мулича (76) и защитника сборной Казахстана Адильбека Жумаханова (90+3).

Благодаря этому успеху "Елимай" набрал семь очков и поднялся на пятое место в таблице. В следующем туре команда сыграет на выезде с астанинским "Женисом".

В активе "Улытау" осталось два балла. Новички КПЛ опустились на дно таблицы и делят 13-ю и 14-ю позиции с шымкентским "Ордабасы". В пятом туре жезказганцы примут кокшетауский "Окжетпес".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2233554-elimay-razgromil-ulytau-i-voshel-v-top-5-chempionata-kazahstana-po-futbolu/