"Актобе" разгромил на своем поле "Кайсар" в матче Казахстанской футбольной премьер-лиги

Футбольный клуб "Актобе" в домашнем матче разгромно обыграл кызылординский "Кайсар" в рамках четвертого тура чемпионата Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе ОСДЮСШОР в Актобе и завершилась крупной победой хозяев поля со счетом 4:1.

Счет на 14-й минуте матча открыл защитник сборной Казахстана и актюбинского клуба Багдат Каиров с передачи Идриса Умаева. В концовке первого тайма казахстанский полузащитник Дархан Бердибек замкнул передачу от Еркебулана Сейдахмета и упрочил преимущество своей команды.

Во второй половине встречи актюбинцы еще дважды поразили ворота "Кайсара". Третий гол забил российский форвард Идрис Умаев, который затем сделал голевую передачу на казахстанского нападающего Оралхана Омиртаева.

Кызылординцы смогли отыграть один мяч в дополнительное время, его автором стал форвард сборной Казахстана Айбар Жаксылыков.

После победы "Актобе" сравнялся по количеству баллов с "Кайратом" и "Астаной" и вошел в число лидеров КПЛ, набрав 10 очков. "Кайсар" с двумя баллами опустился на 13-е место и опережает только "Ордабасы".

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