Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Дубль Дастана Сатпаева помог "Кайрату" победить в матче чемпионата Казахстана по футболу

Опубликовано:

Казахстанский футболист Дастан Сатпаев
Дастан Сатпаев. Фото: Арман Джаксыгулов / ФК "Кайрат"

Алматинский футбольный клуб "Кайрат" одержал победу в матче против "Атырау" в рамках четвертого тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Мунайшы" в Атырау и завершилась победой алматинцев со счетом 4:1.

Счет во втором тайме на 51-й минуте открыл 16-летний форвард сборной Казахстана и "Кайрата" Дастан Сатпаев. Спустя три минуты он удвоил преимущество гостей.

Футболисты "Атырау" отыгрались почти сразу. Болгарский нападающий Цветелин Чунчуков поразил ворота алматинской команды. Затем серб Юг Станоев упрочил преимущество "Кайрата", а окончательный счет установил португалец Жоржиньо.

Победа алматинцев принесла им три очка и первое место в таблице КПЛ. "Кайрат" после четырех сыгранных матчей имеет на своем счету 10 баллов. "Атырау" расположился на 10-м месте после четвертого тура, оставшись с тремя очками.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2233529-dubl-dastana-satpaeva-prines-kayratu-pobedu-v-matche-chempionata-kazahstana-po-futbolu/