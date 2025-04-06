Дубль Дастана Сатпаева помог "Кайрату" победить в матче чемпионата Казахстана по футболу

Алматинский футбольный клуб "Кайрат" одержал победу в матче против "Атырау" в рамках четвертого тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча прошла на стадионе "Мунайшы" в Атырау и завершилась победой алматинцев со счетом 4:1.
Счет во втором тайме на 51-й минуте открыл 16-летний форвард сборной Казахстана и "Кайрата" Дастан Сатпаев. Спустя три минуты он удвоил преимущество гостей.
Футболисты "Атырау" отыгрались почти сразу. Болгарский нападающий Цветелин Чунчуков поразил ворота алматинской команды. Затем серб Юг Станоев упрочил преимущество "Кайрата", а окончательный счет установил португалец Жоржиньо.
Победа алматинцев принесла им три очка и первое место в таблице КПЛ. "Кайрат" после четырех сыгранных матчей имеет на своем счету 10 баллов. "Атырау" расположился на 10-м месте после четвертого тура, оставшись с тремя очками.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2233529-dubl-dastana-satpaeva-prines-kayratu-pobedu-v-matche-chempionata-kazahstana-po-futbolu/