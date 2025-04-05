"ПСЖ" в четвертый раз подряд выиграл чемпионат Франции по футболу

Парижский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" досрочно обеспечил себе победу в чемпионате Франции сезона 2024/25 и защитил титул, передает корреспондент NUR.KZ.

В субботу столичная команда приняла "Анже" в рамках 28-го тура. Хозяева поля одержали победу со счетом 1:0 благодаря голу на 55-й минуте от французского полузащитника Дезире Дуэ, которому ассистировал грузинский форвард Хвича Кварацхелия.

Благодаря данному успеху "ПСЖ" набрал 74 очка и математически стал недосягаемым для конкурентов. Парижская команда в нынешнем сезоне Лиги 1 одержала 23 победы при пяти ничьих.

Таким образом, "ПСЖ" за шесть туров до конца чемпионата Франции обеспечила себе золотые медали. Команда четвертый раз подряд стала сильнейшей в стране. Всего в активе парижан теперь 13 чемпионских титулов — это рекорд французского футбола.

Кроме того, в нынешнем сезоне "ПСЖ" имеет возможность оформить требл. Команда сыграет в финале Кубка Франции с "Реймсом", а также продолжает борьбу в Лиге чемпионов.

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