Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"ПСЖ" в четвертый раз подряд выиграл чемпионат Франции по футболу

Опубликовано:

ФК "ПСЖ" в сезоне 2024/25
ФК "ПСЖ". Фото: FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

Парижский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" досрочно обеспечил себе победу в чемпионате Франции сезона 2024/25 и защитил титул, передает корреспондент NUR.KZ.

В субботу столичная команда приняла "Анже" в рамках 28-го тура. Хозяева поля одержали победу со счетом 1:0 благодаря голу на 55-й минуте от французского полузащитника Дезире Дуэ, которому ассистировал грузинский форвард Хвича Кварацхелия.

Благодаря данному успеху "ПСЖ" набрал 74 очка и математически стал недосягаемым для конкурентов. Парижская команда в нынешнем сезоне Лиги 1 одержала 23 победы при пяти ничьих.

Таким образом, "ПСЖ" за шесть туров до конца чемпионата Франции обеспечила себе золотые медали. Команда четвертый раз подряд стала сильнейшей в стране. Всего в активе парижан теперь 13 чемпионских титулов — это рекорд французского футбола.

Кроме того, в нынешнем сезоне "ПСЖ" имеет возможность оформить требл. Команда сыграет в финале Кубка Франции с "Реймсом", а также продолжает борьбу в Лиге чемпионов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2233442-pszh-v-chetvertyy-raz-podryad-vyigral-chempionat-francii-po-futbolu/