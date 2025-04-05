"Зенит" с Нуралы Алипом избежал поражения в матче с "Локомотивом"

Санкт-петербургский "Зенит", за который выступает казахстанец Нуралы Алип, потерял очки в матче чемпионата России по футболу с московским "Локомотивом", передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках 23-го тура. Матч на "РЖД Арене" в российской столице завершился вничью со счетом 1:1.

Хозяева поля вышли вперед благодаря голу Алексея Батракова (62 минута). Гости отыгрались усилиями Александра Соболева (85). При этом петербуржцы завершали матч в меньшинстве после удаления Педро (90+3).

Алип начал встречу на скамейке запасных. Сразу после перерыва защитник сборной Казахстана вышел на замену, после чего отыграл весь второй тайм и не отметился результативными действиями.

Ничья позволила "Зениту" набрать 47 очков и приблизиться к лидирующему "Краснодару", у которого 49 баллов и матч 23-го тура в запасе. Петербуржцы занимают второе место в таблице.

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