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"Ордабасы" проиграл "Астане" и остался на последнем месте в таблице КПЛ

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Гвинейский футболист Усман Камара
Усман Камара. Фото: Пресс-служба ФК "Астана"

Футболисты "Астаны" одержали домашнюю победу над шымкентским "Ордабасы" в матче четвертого тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на "Астана Арене" и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Дубль в составе победителей оформил гвинейский форвард Усман Камара (33, 58 минуты). Автором единственного гола гостей стал защитник сборной Казахстана Султанбек Астанов (40).

Победа позволила "Астане" набрать 10 очков и возглавить таблицу. Однако по итогам тура столичную команду могут опередить алматинский "Кайрат" и "Актобе". Следующий матч астанчане проведут на выезде с туркестанским "Тураном".

"Ордабасы" остается без побед в нынешнем сезоне КПЛ. У шымкентцев два очка после двух ничьих и стольких же поражений. Чемпион позапрошлого сезона КПЛ замыкает таблицу, занимая 14-е место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2233410-ordabasy-proigral-astane-i-ostalsya-na-poslednem-meste-v-tablice-kpl/