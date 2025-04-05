"Женис" сыграл вничью с "Жетысу" и остался непобежденным в сезоне КПЛ

Футболисты талдыкорганского "Жетысу" и астанинского "Жениса" не выявили победителя в матче четвертого тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились на стадионе "Хан-Тенгри" в Алматы, номинальными хозяевами поля были талдыкорганцы. Матч прошел без забитых мячей и завершился нулевой ничьей.

Этот результат позволил "Жетысу" набрать три очка и подняться на девятое место. Однако по итогам тура команда может опуститься ниже в таблице. Следующий матч КПЛ талдыкорганцы проведут на выезде с шымкентским "Ордабасы".

"Женис" добился ничьих во всех четырех матчах нынешнего сезона. С четырьмя очками трехкратные чемпионы Казахстана поднялись на шестую позицию, но могут опуститься ниже после других встреч. В пятом туре астанчане примут на своем поле семейский "Елимай".

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