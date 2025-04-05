"Тобол" в большинстве на последних минутах вырвал победу над новичком КПЛ

Футболисты костанайского "Тобола" одержали выездную победу над кокшетауским "Окжетпесом" в матче четвертого тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились на стадионе "Окжетпес". Гости одержали победу со счетом 1:0 благодаря голу казахстанского полузащитника Александра Зуева на третьей компенсированной ко второму тайму минуте.

Хозяева поля четверть матча провели в меньшинстве после удаления казахстанского защитника и капитана команды Нияза Идрисова на 66-й минуте.

Победа позволила "Тоболу" набрать восемь очков и стать промежуточным лидером КПЛ. Однако по итогам тура команду могут обойти алматинский "Кайрат", "Актобе" и "Астана".

Костанайцы остаются непобежденными в нынешнем сезоне — у них в активе по две победы и ничьи. В пятом туре "Тобол" примет "Актобе".

"Окжетпес" с четырьмя очками остался на шестой позиции. Следующий матч новичок КПЛ из Кокшетау проведет на выезде с жезказганским "Улытау".

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