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Дубль Роналду помог "Аль-Насру" победить в дерби с "Аль-Хилялем"

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Португальский футболист Криштиану Роналду
Криштиану Роналду. Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Футболисты "Аль-Насра" одержали гостевую победу над "Аль-Хилялем" в столичном дерби в рамках чемпионата Саудовской Аравии, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках 26-го тура. Матч на стадионе "Kingdom Arena" в Эр-Рияде завершился со счетом 3:1 в пользу "Аль-Насра".

Первый мяч гостей забил саудовский полузащитник Али Аль-Хассан (45+4). Дубль в их составе оформил португальский форвард и капитан команды Криштиану Роналду (47, 88), который вторым голом отметился с пенальти. Автором единственного забитого мяча "Аль-Хиляля" стал саудовский защитник Али Аль Болеахи (63).

Победа позволила "Аль-Насру" набрать 54 очка и подняться на третье место в таблице. "Аль-Хиляль" с 57 баллами располагается строчкой выше. Лидирует "Аль-Иттихад", у которого в активе 61 очко, а в запасе есть один матч.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2233329-dubl-ronaldu-pomog-al-nasru-pobedit-v-derbi-s-al-hilyalem/