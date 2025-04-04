Дубль Роналду помог "Аль-Насру" победить в дерби с "Аль-Хилялем"

Футболисты "Аль-Насра" одержали гостевую победу над "Аль-Хилялем" в столичном дерби в рамках чемпионата Саудовской Аравии, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках 26-го тура. Матч на стадионе "Kingdom Arena" в Эр-Рияде завершился со счетом 3:1 в пользу "Аль-Насра".

Первый мяч гостей забил саудовский полузащитник Али Аль-Хассан (45+4). Дубль в их составе оформил португальский форвард и капитан команды Криштиану Роналду (47, 88), который вторым голом отметился с пенальти. Автором единственного забитого мяча "Аль-Хиляля" стал саудовский защитник Али Аль Болеахи (63).

Победа позволила "Аль-Насру" набрать 54 очка и подняться на третье место в таблице. "Аль-Хиляль" с 57 баллами располагается строчкой выше. Лидирует "Аль-Иттихад", у которого в активе 61 очко, а в запасе есть один матч.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.