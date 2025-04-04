Кевин де Брюйне объявил об уходе из "Манчестер Сити"

Бельгийский футболист Кевин де Брюйне в официальном Instagram-аккаунте сделал заявление об уходе из английского клуба "Манчестер Сити", передает NUR.KZ.

33-летний полузащитник сообщил, что покинет команду по окончании нынешнего сезона. Его обращение началось с фразы "Дорогой Манчестер".

"Об этом нелегко писать, но как футболисты мы всегда знаем, что такие дни рано или поздно настают. Вы заслуживаете того, чтобы первыми услышать это от меня. Футбол привел меня ко всем вам — и в этот город. Я гнался за своей мечтой, не зная, что этот период изменит мою жизнь. Этот город, этот клуб, эти люди дали мне все. У меня не было другого выбора, кроме того, чтобы вернуть все обратно. И угадайте, что — мы выиграли все", — написал де Брюйне.

Он отметил, что Манчестер навсегда останется не только в сердцах его семьи, но и в паспортах его детей, которые родились в этом городе.

"Это место всегда будет нашим домом. Не передать в полной мере благодарность городу, клубу, персоналу, товарищами по команде, друзьям и семье за этот десятилетний период. У каждой истории есть свой конец, но эта глава определенно была лучшей. Давайте насладимся последними мгновениями вместе! Много любви" — заключил де Брюйне.

Бельгиец перешел в "Манчестер Сити" в 2015 году из немецкого "Вольфсбурга". В составе "горожан" он на момент публикации провел 413 матчей во всех турнирах, забил 106 мячей и отдал 172 голевые передачи.

В "Манчестере" де Брюйне стал шестикратным чемпионом Англии, дважды выиграл национальный Кубок, пять раз — Кубок английской лиги, дважды — Суперкубок страны. В сезоне 2022/23 он помог клубу впервые в истории стать победителем Лиги чемпионов. Также де Брюйне получил множество индивидуальных наград. В 2022 году он занял третье место в голосовании премии "Золотой мяч", а через год стал четвертым.

На данный момент нет официальной информации о том, где бельгиец продолжит спортивную карьеру.

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