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Моуринью схватил соперника за нос, матч завершился дракой и вмешательством полиции (видео)

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Тренер Жозе Моуринью
Жозе Моуринью. Фото: Photo by PETER POWELL/POOL/AFP via Getty Images

Известный португальский тренер Жозе Моуринью стал участником массовой потасовки после матча Кубка Турции по футболу, передает NUR.KZ со ссылкой на talkSport.

В рамках 1/4 финала прошло стамбульское дерби между "Фенербахче" и "Галатасараем". Матч завершился победой последних со счетом 2:1. Дубль оформил Виктор Осимхен (10, 27 минута), единственный мяч гостей забил Себастьян Шиманьский (45+2).

В концовке встречи произошла массовая потасовка, по итогам которой были удалены три футболиста, находившиеся на скамейках запасных. Две красные карточки получили игроки "Галатасарая", одну — "Фенербахче".

Для восстановления порядка были привлечены сотрудники правоохранительных органов. При этом произошел инцидент и с участием двух тренеров.

Камеры запечатлели, как Моуринью, возглавляющий "Фенербахче", догнал и ущипнул за нос своего коллегу из "Галатасарая" Окана Бурука. После контакта турецкий специалист упал на газон, а португалец получил красную карточку.

Ранее Бурук нелицеприятно высказывался о Моуринью. Сам португалец в феврале попал в скандал, связанный с "Галатасараем", и получил четырехматчевую дисквалификацию. Тогда его обвинили в расизме за высказывание о поведении футболистов этой команды во время матча. Тренер сравнил их с обезьянами.

В "Галатасарае" заявили о намерении обратиться в суд, после чего сам Моуринью подал иск к стамбульскому клубу о компенсации морального вреда.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2232615-mourinyu-shvatil-sopernika-za-nos-match-zavershilsya-drakoy-i-vmeshatelstvom-policii-video/