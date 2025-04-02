Давид Лория получил новую должность в Казахстанской федерации футбола

Казахстанский футбольный функционер Давид Лория назначен на должность генерального секретаря Федерации, передает NUR.KZ со ссылкой на КФФ.

В структуре Казахстанской федерации футбола произошли кадровые изменения. Решением Исполнительного комитета на должность генерального секретаря назначен Давид Лория.

Давид Григорьевич Лория — бывший игрок национальной сборной Казахстана, выпускник программы UEFA MIP. В настоящее время он является депутатом маслихата города Астаны и обладает орденом «Құрмет» за вклад в развитие социальной сферы страны.

Ранее, этот пост занимал Саян Хамитжанов, который покинул должность в связи с переходом на новую работу. Бывший генсек организации стал советником министра туризма и спорта по футбольным вопросам.

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