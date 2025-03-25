Сборная Кыргызстана сенсационно обыграла чемпионов Азии и продолжила борьбу за выход на ЧМ-2026

Мужская сборная Кыргызстана по футболу одержала домашнюю победу над Катаром в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ

Команды встретились в восьмом туре группы А на стадионе имени Долена Омурзакова в Бишкеке.

Хозяева поля выиграли со счетом 3:1 благодаря голам Валерия Кичина (45+1 минута), Александра Мищенко (82) и Алимардона Шукурова (90+3). Единственный мяч гостей забил Лукас Мендес (52), который вскоре был удален с поля (56).

Победа позволила кыргызстанцам набрать шесть очков за два тура до конца третьего отборочного этапа. Команда занимает пятое место в таблице и сохраняет шансы на попадание на чемпионат мира. Если кыргызстанцы займут третью или четвертую позицию (выше не поднимутся), то примут участие в четвертом раунде, где также будут разыгрываться путевки на ЧМ-2026.

Сборная Катара, которая стала победителем двух последних Кубков Азии, с десятью очками идет на четвертой позиции. Выше располагаются Иран (19 баллов), Узбекистан (16) и ОАЭ (10). Замыкает таблицу Северная Корея (4).

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