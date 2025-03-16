Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Барселона" отыграла отставание в два гола и вырвала победу над "Атлетико"

Опубликовано:

Испанский футболист Ламин Ямаль
Ламин Ямаль. Фото: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Футболисты "Барселоны" одержали выездную волевую победу над мадридским "Атлетиком" в матче 28-го тура чемпионата Испании, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в столице на стадионе "Сивитас Метрополитано". Матч завершился со счетом 4:2 в пользу гостей.

Хозяева первыми забили два мяча усилиями Хулиана Альвареса (45 минута) и Александра Серлота (70). Однако затем каталонцы отметились четырьмя голами — отличились Роберт Левандовский (72), Ферран Торрес (78, 90+8) и Ламин Ямаль (90+2).

Седьмая подряд победа в Ла Лиге позволила "Барселоне" набрать 60 очков и возглавить таблицу, опередив мадридский "Реал". При этом у каталонцев есть матч в запасе. "Атлетико" с 56 баллами остался на третьей строчке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2228496-barselona-otygrala-otstavanie-v-dva-gola-i-vyrvala-pobedu-nad-atletiko/