"Барселона" отыграла отставание в два гола и вырвала победу над "Атлетико"

Футболисты "Барселоны" одержали выездную волевую победу над мадридским "Атлетиком" в матче 28-го тура чемпионата Испании, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в столице на стадионе "Сивитас Метрополитано". Матч завершился со счетом 4:2 в пользу гостей.

Хозяева первыми забили два мяча усилиями Хулиана Альвареса (45 минута) и Александра Серлота (70). Однако затем каталонцы отметились четырьмя голами — отличились Роберт Левандовский (72), Ферран Торрес (78, 90+8) и Ламин Ямаль (90+2).

Седьмая подряд победа в Ла Лиге позволила "Барселоне" набрать 60 очков и возглавить таблицу, опередив мадридский "Реал". При этом у каталонцев есть матч в запасе. "Атлетико" с 56 баллами остался на третьей строчке.

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