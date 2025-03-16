"Барселона" отыграла отставание в два гола и вырвала победу над "Атлетико"

Футболисты "Барселоны" одержали выездную волевую победу над мадридским "Атлетиком" в матче 28-го тура чемпионата Испании, передает корреспондент NUR.KZ.
Команды встретились в столице на стадионе "Сивитас Метрополитано". Матч завершился со счетом 4:2 в пользу гостей.
Хозяева первыми забили два мяча усилиями Хулиана Альвареса (45 минута) и Александра Серлота (70). Однако затем каталонцы отметились четырьмя голами — отличились Роберт Левандовский (72), Ферран Торрес (78, 90+8) и Ламин Ямаль (90+2).
Седьмая подряд победа в Ла Лиге позволила "Барселоне" набрать 60 очков и возглавить таблицу, опередив мадридский "Реал". При этом у каталонцев есть матч в запасе. "Атлетико" с 56 баллами остался на третьей строчке.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2228496-barselona-otygrala-otstavanie-v-dva-gola-i-vyrvala-pobedu-nad-atletiko/