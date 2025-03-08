"Кайрат" разгромил "Ордабасы" во втором туре Казахстанской премьер-лиги

Футболисты алматинского "Кайрата" одержали крупную домашнюю победу над шымкентским "Ордабасы" в матче Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках второго тура на Центральном стадионе Алматы. Хозяева одержали победу со счетом 4:0.

Дубль оформил грузинский полузащитник Гиорги Зария (9 и 45+2 минуты), который второй мяч забил с пенальти. Еще по голу занесли себе в актив бразильский форвард Жоао Пауло (38) и сербский полузащитник Юг Станоев (73).

Гости завершали матч в меньшинстве. На 86-й минуте красную карточку получил казахстанский полузащитник Вячеслав Швырев, который во втором тайме вышел на замену. В межсезонье он перешел в "Ордабасы" именно из "Кайрата".

Победа стала для алматинцев первой в нынешнем сезоне КПЛ. Действующие чемпионы набрали четыре очка и заняли лидирующую позицию.

"Ордабасы" с одним баллом идет на предпоследней 13-й строчке, опережая только семейский "Елимай", у которого есть матч в запасе.

В третьем туре "Кайрат" на выезде сыграет с туркестанским "Тураном", а шымкентцы примут петропавловский "Кызыл-Жар".

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