Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Кайрат" разгромил "Ордабасы" во втором туре Казахстанской премьер-лиги

Опубликовано:

Грузинский футболист Гиорги Зария
Гиорги Зария. Фото: Арман Джаксыгулов / ФК "Кайрат"

Футболисты алматинского "Кайрата" одержали крупную домашнюю победу над шымкентским "Ордабасы" в матче Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках второго тура на Центральном стадионе Алматы. Хозяева одержали победу со счетом 4:0.

Дубль оформил грузинский полузащитник Гиорги Зария (9 и 45+2 минуты), который второй мяч забил с пенальти. Еще по голу занесли себе в актив бразильский форвард Жоао Пауло (38) и сербский полузащитник Юг Станоев (73).

Гости завершали матч в меньшинстве. На 86-й минуте красную карточку получил казахстанский полузащитник Вячеслав Швырев, который во втором тайме вышел на замену. В межсезонье он перешел в "Ордабасы" именно из "Кайрата".

Победа стала для алматинцев первой в нынешнем сезоне КПЛ. Действующие чемпионы набрали четыре очка и заняли лидирующую позицию.

"Ордабасы" с одним баллом идет на предпоследней 13-й строчке, опережая только семейский "Елимай", у которого есть матч в запасе.

В третьем туре "Кайрат" на выезде сыграет с туркестанским "Тураном", а шымкентцы примут петропавловский "Кызыл-Жар".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2226627-kayrat-razgromil-ordabasy-vo-vtorom-ture-kazahstanskoy-premer-ligi/