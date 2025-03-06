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Новости русской службы Би-би-си

ФИФА выделит $1 млрд для участников нового клубного ЧМ, который пройдет в США. Деньги получат все

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Трофей клубного чемпионата мира ФИФА
Трофей клубного чемпионата мира ФИФА. Фото: Brennan Asplen/Getty Images

Международная федерация футбола (ФИФА) выделит более одного миллиарда долларов участникам клубного чемпионата мира 2025 года в качестве призовых, узнала Би‑би‑си из своих источников.

Турнир впервые пройдет в новом формате с 14 июня по 13 июля в США при участии 32 команд, включая 12 европейских клубов, причем каждая получит часть денежного вознаграждения даже в групповом этапе. Выплаты на стадии плей-офф будут выше.

Это самые большие призовые в истории мирового клубного футбола.

Би-би-си также стало известно, что ФИФА и Ассоциация европейских клубов (ECA) ведут переговоры (хотя публично их не комментируют) о введении «выплат солидарности» для европейских клубов, не попавших в сетку турнира.

Ожидается, что аналогичная практика в обозримом будущем будет применяться и к клубам Африки, Азии и Америки.

«Что бы ни делала ФИФА, это должно быть глобальным», — заявил в декабре президент ФИФА Джанни Инфантино.

Между тем, ФИФА не просто так достала из рукава миллиард долларов. В декабре федерация заключила эксклюзивную сделку на трансляцию предстоящего турнира ровно на эту же сумму с потоковым сервисом DAZN.

Правда, ФИФА обещает, что не возьмет себе ни доллара и всю сумму инвестирует в международные проекты по развитию клубного футбола.

Как будет проводиться новый клубный чемпионат мира

В этом году клубный чемпионат мира впервые пройдет в новом формате.

Ранее эти соревнования проводились ежегодно и в них участвовали семь лучших команд. По новым правилам, в турнире будут принимать 32 клуба, и он будет проводиться каждые четыре года.

Система проведения чемпионата напоминает ту, что используется на ЧМ среди стран мира: участники будут разделены на восемь групп (по четыре клуба в каждой); сначала включенные в одну группу клубы играют между собой, а о результатам встреч первые два выходят в плей-офф.

Матч за третье место не проводится.

ECA представляет такие клубы, как «Челси», «Манчестер Сити», «Бавария Мюнхен», «Боруссия Дортмунд», «Пари Сен-Жермен», «Интер Милан», «Ювентус», «Атлетико Мадрид», «Бенфика», «Порту» и «Зальцбург».

Ожидается, что ECA получит наиболее высокую долю доходов от предстоящего ЧМ, чем клубы с других континентов, из-за важности европейских клубов для соревнований, а также потому, что эти команды-члены ЕСА не смогут провести прибыльные зарубежные предсезонные туры.

«Реал Мадрид» не является частью ECA, его поддерживает отколовшаяся от нее структура — Европейская Суперлига.

Множество структур за пределами Европы — в частности, Конфедерация африканского футбола (CAF) — выразили свою поддержку организаторам клубного ЧМ и инициативе ФИФА.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2225871-fifa-vydelit-1-mlrd-dlya-uchastnikov-novogo-klubnogo-chm-kotoryy-proydet-v-ssha-dengi-poluchat-vse/

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