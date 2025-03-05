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Сразу два Мбаппе параллельно сыграли в Лиге Чемпионов

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Французский футболист Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе. Фото: James Gill - Danehouse/Getty Images

Братья Мбаппе параллельно сыграли в Лиге Чемпионов - команды Килиана и Этана провели матчи в рамках плей-офф, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт ЛЧ.

"Реал Мадрид", в котором играет звездный Килиан Мбаппе, встретился с "Атлетико" - матч завершился победой "белых" со счетом 2:1.

В то же время Этан Мбаппе в составе "ЛОСК Лилль" сражался с футболистами дортмундской "Боруссии" - матч завершился ничьей со счетом 1:1. Французы сумели отыграть преимущество соперника.

Отметим, согласно "Чемпионату", Килиан и Этан Мбаппе являются братьями - старший ранее признавался, что готов был остаться в ПСЖ и отказаться от перехода в "Реал" ради братишки. Однако в настоящий момент оба покинули парижский клуб.

Напомним, ранее мы писали что футболисты "Реала" одержали домашнюю победу над "Атлетико" в мадридском дерби в рамках стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Первая встреча двухматчевого противостояния прошла на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в столице Испании и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

У "Реала" забитыми мячами отметились Родриго (4 минута) и Браим Диас (55). Автором единственного гола "Атлетико" стал Хулиан Альварес (32).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2225600-srazu-dva-mbappe-parallelno-sygrali-v-lige-chempionov/