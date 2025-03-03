Тренер объяснил, почему Лионеля Месси убрали из состава команды

Главный тренер американского футбольного клуба "Интер Майами" Хавьер Маскерано объяснил, почему Лионель Месси не сыграл в последнем матче, передает NUR.KZ со ссылкой на ESPN.

В ночь на 3 марта по казахстанскому времени команда аргентинца встретилась на выезде с "Хьюстон Динамо" в рамках второго тура регулярного чемпионата MLS. Гости разгромили соперника со счетом 4:1 и одержали первую победу в сезоне.

Однако Месси не принял участие в матче и даже не присутствовал вместе с командой. Ему дали время для отдыха и восстановления.

"Что касается Лео, то, конечно, мы говорили об этом. И я всегда говорю одно и то же: нет никого, я не знаю ни одного игрока в мире, который знал бы свое тело так, как знает его Лео, — сказал Маскерано. — И после трех игр за шесть дней мы подумали, что лучше всего [для Месси] будет отдохнуть, особенно в поездке, которая длилась два с половиной или три часа".

Ближайший матч "Интер Майами" проведет ранним утром 7 марта по времени Астаны. Команде Месси предстоит принять ямайский "Кавальер" в рамках Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

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