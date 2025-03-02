Казахстанский футболист Рамазан Оразов забил за датский клуб впервые за пять месяцев

Футболист сборной Казахстана Рамазан Оразов помог "Силькеборгу" одержать победу над "Сеннерйюском" из Хадерслева в чемпионате Дании, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках 20-го тура. Матч прошел на домашнем стадионе "Сеннерйюска" и завершился со счетом 3:1 в пользу гостей.

Единственный мяч хозяев забил Тобиас Клюснер (35 минута). У "Силькеборга" же отличились Юнес Бакиз (16), Каллум Маккоуотт (67) и Оразов (90+7).

Казахстанец начал встречу в запасе, но вышел на замену на третьей компенсированной ко второму тайму минуте. Для Оразова это второй гол в нынешнем сезоне чемпионата Дании. Последний раз он забивал 25 сентября прошлого года, когда отличился в матче национального кубка.

Победа позволила "Силькеборгу" набрать 32 очка. Команда Оразова занимает пятое место в таблице.

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