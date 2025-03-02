"Туран" одержал победу над "Окжетпесом" в первом матче КПЛ-2025

Туркестанский футбольный клуб "Туран" на своем поле обыграл "Окжетпес" (Кокшетау) в рамках первого тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча проходила на домашнем стадионе туркестанской команды и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0.

Автором первого забитого мяча на 32-й минуте матча стал узбекистанский форвард "Турана" Шохбоз Умаров. Затем во второй половине игры россиянин Лука Згурский увеличил разрыв в счете (70-я минута).

Победа позволила коллективу из Туркестана набрать первые три очка и на данный момент расположиться на третьем месте в таблице Казахстанской премьер-лиги. "Окжетпес" же без набранных баллов находится на 13-й строчке.

Сегодня, 2-го марта, пройдут еще два матча в рамках первого тура чемпионата Казахстана по футболу.

В Костанае петропавловский "Кызыл-Жар" сыграет против "Жетысу".

Центральным матчем второго соревновательного дня станет противостояние на "Астана Арене" столичной команды против алматинского "Кайрата".

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