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"Арсенал" разгромил "Манчестер Сити" в матче АПЛ

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Футболисты "Арсенала" в 2025 году
Футболисты "Арсенала". Фото: Catherine Ivill - AMA/Getty Images

Футболисты лондонского "Арсенала" одержали разгромную домашнюю победу над "Манчестер Сити" в матче Английской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились на стадионе "Эмирейтс" в рамках 24-го тура. Хозяева выиграли со счетом 5:1.

Забитыми мячами у победителей отметились Мартин Эдегор (2 минута), Томас Парти (56), Майлз Льюис-Скелли (62), Кай Хаверц (76) и Итан Нванери (90+3). Автором единственного гола гостей стал Эрлинг Холанд (55).

"Арсенал" продлил беспроигрышную серию в АПЛ до 14 матчей и набрал 50 очков. Лондонцы идут на второй позиции и уступают только "Ливерпулю", в активе которого 56 баллов.

"Манчестер Сити" остался на четвертой строчке с 41 очком. Выше горожан также находится "Ноттингем Форест" (47 баллов).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2217333-arsenal-razgromil-manchester-siti-v-matche-apl/