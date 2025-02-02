"Арсенал" разгромил "Манчестер Сити" в матче АПЛ

Футболисты лондонского "Арсенала" одержали разгромную домашнюю победу над "Манчестер Сити" в матче Английской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились на стадионе "Эмирейтс" в рамках 24-го тура. Хозяева выиграли со счетом 5:1.

Забитыми мячами у победителей отметились Мартин Эдегор (2 минута), Томас Парти (56), Майлз Льюис-Скелли (62), Кай Хаверц (76) и Итан Нванери (90+3). Автором единственного гола гостей стал Эрлинг Холанд (55).

"Арсенал" продлил беспроигрышную серию в АПЛ до 14 матчей и набрал 50 очков. Лондонцы идут на второй позиции и уступают только "Ливерпулю", в активе которого 56 баллов.

"Манчестер Сити" остался на четвертой строчке с 41 очком. Выше горожан также находится "Ноттингем Форест" (47 баллов).

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