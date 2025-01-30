Определились все участники плей-офф исторического сезона Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов УЕФА завершился общий этап, который состоял из восьми туров и определил всех команд-участниц плей-офф, передает корреспондент NUR.KZ.

В нынешнем сезоне главный еврокубковый турнир впервые проводится по новой схеме. Она подразумевает отказ от групповой стадии в пользу общего этапа с участием 36 команд. Из них в плей-офф пробились 24, а остальные 12 клубов завершили еврокубковую кампанию.

Напрямую в 1/8 финала вышли восемь сильнейших команд общего этапа: английские "Ливерпуль", "Арсенал" и "Астон Вилла", испанские "Барселона" и "Атлетико", итальянский "Интер", немецкий "Байер" и французский "Лилль".

Статус сеяных в стыковом раунде плей-офф получат: итальянские "Аталанта" и "Милан", немецкие "Бавария" и "Боруссия" (Дортмунд), испанский "Реал", нидерландский "ПСВ", французский "ПСЖ" и португальская "Бенфика".

Несеяными в борьбе за выход в 1/8 финала будут: французские "Монако" и "Брест", нидерландский "Фейеноорд", итальянский "Ювентус", шотландский "Селтик", английский "Манчестер Сити", португальский "Спортинг" и бельгийский "Брюгге".

Жеребьевка первой фазы плей-офф состоится 31 января. Матчи этой стадии начнутся 11 февраля.

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