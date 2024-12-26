Холанд не реализовал пенальти, "Манчестер Сити" продлил безвыигрышную серию

Футболисты "Манчестер Сити" не смогли одержать победу над ливерпульским "Эвертоном" в домашнем матче Английской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча 18-го тура прошла на стадионе "Этихад" и завершилась вничью со счетом 1:1. У хозяев отличился португальский полузащитник Бернарду Силва (14 минута), у гостей мяч забил сенегальский нападающий Илиман Ндиайе (36).

Во втором тайме лучший бомбардир "Сити" Эрлинг Холанд не реализовал пенальти. Удар норвежского форварда с 11-метровой отметки на 53-й минуте отразил вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд.

Безвыигрышная серия манчестерцев достигла пяти матчей. Всего у команды Хосепа Гвардиолы в последних 13 встречах лишь одна победа при трех ничьих девяти поражениях.

"Манчестер Сити" набрал 28 очков и поднялся на шестое место в АПЛ, опередив "Астон Виллу". Однако у бирмингемцев, в активе которых столько же баллов, есть матч в запасе.

"Эвертон" с 17 очками после 17 встреч занимает 15-ю позицию.

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