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Международная федерация футбола определила два лучших гола года (видео)

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Аргентинский футболист Алехандро Гарначо
Алехандро Гарначо. Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Нападающий английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Аргентины Алехандро Гарначо стал автором лучшего гола года среди мужчин по версии ФИФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Премия The Best от ФИФА проходит в Дохе — столице Катара. Первым в рамках церемонии назвали лауреата Премии Пушкаша, которая вручается автору лучшего гола года в мужском футболе. В зачет шли мячи, забитые в период с 21 августа 2023-го по 10 августа 2024-го.

Победителем признали Гарначо за его мяч гол "Эвертону" в матче Английской премьер-лиги. 26 ноября 2023 года футболист "МЮ" поразил ворота соперника ударом через себя.

Гарначо подстроился под навес Диогу Далота и в прыжке пробил с лету правой ногой в дальний угол. В итоге манчестерцы в той встрече одержали крупную победу со счетом 3:0.

Женщины ранее также претендовали на Премию Пушкаша, однако с этого года ФИФА учредила Премию Марты. Первой обладательницей этой награды стала сама Марта.

Бразильянку отметили за ее гол в товарищеском матче со сборной Ямайки, который прошел 1 июня 2024 года. Форвард подхватила мяч на чужой половине поля, финтами обыграла одну из соперниц и с линии штрафной нанесла удар левой ногой в дальний угол.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2201442-mezhdunarodnaya-federaciya-futbola-opredelila-dva-luchshih-gola-goda-video/

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