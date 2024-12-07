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Экс-футболист "Ливерпуля" принес победу команде Бахтиера Зайнутдинова в матче турецкой Суперлиги

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Казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов
Бахтиер Зайнутдинов. Фото: Ahmad Mora/Getty Images

Футбольный клуб "Бешикташ", в составе которого выступает казахстанец Бахтиер Зайнутдинов, одержал победу в матче 15-го тура турецкой Суперлиги, сообщает корреспондент NUR.KZ.

На своем поле "Бешикташ" принял ФК "Фенербахче". Встреча завершилась победой хозяев поля с минимальным отрывом 1:0.

Единственный гол в матче забил атакующий полузащитник "Бешикташа" Алекс Окслейд-Чемберлен, известный по выступлениям за английские гранды "Ливерпуль" и "Арсенал". Англичанин реализовал свой момент на 73-й минуте.

Лучший бомбардир в истории сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов начал игру на скамейке запасных и вышел на поле на 70-й минуте, однако за отведенное время футболист не отметился результативными действиями.

После 14 сыгранных матчей "Бешикташ" расположился на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 25 очков.

"Фенербахче" идет на второй позиции, имея в активе 32 балла.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2197536-eks-futbolist-liverpulya-prines-pobedu-komande-bahtiera-zaynutdinova-v-matche-tureckoy-superligi/

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