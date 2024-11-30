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Дубль Роналду принес "Аль-Насру" победу в матче чемпионата Саудовской Аравии

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Португальский футболист Криштиану Роналду
Криштиану Роналду. Фото: Al Nassr FC via Getty Images

Футболисты "Аль-Насра" (Эр-Рияд) одержали домашнюю "сухую" победу над "Дамаком" (Хамис-Мушайт) в матче чемпионата Саудовской Аравии, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках 12-го тура на стадионе "Аль-Авваль Парк" в столице. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Оба мяча забил капитан и нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду. Сначала португалец реализовал пенальти (17 минута), а в концовке встречи забил с игры (80).

Гости завершали матч в меньшинстве. Прямую красную карточку получил алжирский защитник Абделькадер Бедран (56).

Победа позволила "Аль-Насру" набрать 25 очков. Команда занимает четвертое место в таблице, по дополнительным показателям уступая "Аль-Кадисии". Выше также находятся "Аль-Иттихад" (30 очков) и "Аль-Хиляль" (28).

Дубль в минувшем матче позволил Роналду занять второе место в гонке бомбардиров. Португалец с девятью голами уступает только сербу Александру Митровичу, в активе которого 12 забитых мячей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2194583-dubl-ronaldu-prines-al-nasru-pobedu-v-matche-chempionata-saudovskoy-aravii/

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