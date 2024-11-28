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Бывший футболист "Челси" вошел в тренерский штаб казахстанской команды

Опубликовано:

Иржи Ярошик
Иржи Ярошик. Фото: bookmaker-ratings.am

Прославленный чешский футболист Иржи Ярошек подписал договор с ФК «Шахтер», передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram карагандинской команды.

Иржи Ярошек с сегодняшнего дня вошел в тренерский штаб ФК «Шахтер». Иржи — чемпион Англии в составе «Челси», чемпион России в составе ЦСКА, чемпион Шотландии в составе «Селтик», чемпион Чехии в составе «Спарты».

Тренировал ФК «Спарта», ФК «Ружомберок», ФК «Теплице» и другие клубы.

Также в тренерский штаб команды горняков вошли Петар Алексеевич и Джозеф Муха.

В тренерском штабе «Шахтера» продолжат работу Андрей Финонченко, Игорь Маштаков и Сергей Ткачук.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2193822-byvshiy-futbolist-chelsi-voshel-v-trenerskiy-shtab-kazahstanskoy-komandy/

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