Бывший футболист "Челси" вошел в тренерский штаб казахстанской команды

Прославленный чешский футболист Иржи Ярошек подписал договор с ФК «Шахтер», передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram карагандинской команды.
Иржи Ярошек с сегодняшнего дня вошел в тренерский штаб ФК «Шахтер». Иржи — чемпион Англии в составе «Челси», чемпион России в составе ЦСКА, чемпион Шотландии в составе «Селтик», чемпион Чехии в составе «Спарты».
Тренировал ФК «Спарта», ФК «Ружомберок», ФК «Теплице» и другие клубы.
Также в тренерский штаб команды горняков вошли Петар Алексеевич и Джозеф Муха.
В тренерском штабе «Шахтера» продолжат работу Андрей Финонченко, Игорь Маштаков и Сергей Ткачук.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2193822-byvshiy-futbolist-chelsi-voshel-v-trenerskiy-shtab-kazahstanskoy-komandy/