Максим Самородов забил гол в ворота команды Нуралы Алипа (видео)

Атакующий полузащитник Национальной сборной Казахстана по футболу Максим Самородов забил третий гол в составе грозненского ФК "Ахмат", сообщает корреспондент NUR.KZ.

В среду "Ахмат" на своем поле принял санкт-петербургский ФК "Зенит", в составе которого выступает казахстанский защитник Нуралы Алип, в рамках ответного матча четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России.

Дуэль между командами завершилась поражением грозненского клуба со счетом 1:2.

Первые два гола забили игроки "Зенита" Лусиано Гонду (15-я минута) и Артур (72).

Единственный ответный мяч забил Максим Самородов, реализовавший свой момент на первой компенсированной минуте второго тайма.

Отметим, что казахстанец начал игру на скамейке запасных, наставник команды выпустил игрока на поле на 66-й минуте.

Нуралы Алип остался в запасе на эту встречу.

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