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Гол Роналду не спас "Аль-Наср" от поражения в матче чемпионата Саудовской Аравии

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Португальский футболист Криштиану Роналду
Криштиану Роналду. Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Саудовский футбольный клуб "Аль-Наср" потерпел поражение в рамках матча 11-го тура национального чемпионата против ФК "Аль-Кадисия", сообщает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились на стадионе "Мрсул Парк" в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, который является домашней ареной "Аль-Насра".

Матч завершился поражением хозяев поля со счетом 1:2.

Первый гол забил пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду на 32-й минуте. Гости забили ответный мяч спустя пять минут усилиями Хулиана Киньонеса. Победу команде принес удачный удар Пьер-Эмерика Обамеянга (50-я минута).

"Аль-Наср" занимает третье место в турнирной таблице местного чемпионата, набрав 22 очка в 11 матчах. "Аль-Кадисия" идет на пятой позиции с аналогичными показателями.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2191458-gol-ronaldu-ne-spas-al-nasr-ot-porazheniya-v-matche-chempionata-saudovskoy-aravii/

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