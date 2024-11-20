Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанский футболист может перейти в "Челси"

Опубликовано:

Дастан Сатпаев
Дастан Сатпаев. Фото: пресс-служба ФК "Кайрат"

16-летний воспитанник «Кайрата» Дастан Сатпаев на этой неделе отправится в Лондон на просмотр в академию лондонского "Челси", передает NUR.KZ со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Ожидается, что воспитанник алматинского клуба пройдет просмотр, после чего будет принято решение о его переходе. Не исключается вариант того, что после Лондона Сатпаев отправится еще в несколько топовых европейских клубов.

Напомним, что в прошедшем сезоне футболист был признан самым ценным игроком Юношеской футбольной лиги (QJ League), а также дебютировал за «Кайрат» на профессиональном уровне.

Сатпаев сыграв за основной состав в матче Кубка Лиги против «Акжайыка» (9:0), а также провел пять матчей в Первой лиге за «Кайрат-Жастар».

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2190116-kazahstanskiy-futbolist-mozhet-pereyti-v-chelsi/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie