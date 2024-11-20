Казахстанский футболист может перейти в "Челси"

16-летний воспитанник «Кайрата» Дастан Сатпаев на этой неделе отправится в Лондон на просмотр в академию лондонского "Челси", передает NUR.KZ со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Ожидается, что воспитанник алматинского клуба пройдет просмотр, после чего будет принято решение о его переходе. Не исключается вариант того, что после Лондона Сатпаев отправится еще в несколько топовых европейских клубов.

Напомним, что в прошедшем сезоне футболист был признан самым ценным игроком Юношеской футбольной лиги (QJ League), а также дебютировал за «Кайрат» на профессиональном уровне.

Сатпаев сыграв за основной состав в матче Кубка Лиги против «Акжайыка» (9:0), а также провел пять матчей в Первой лиге за «Кайрат-Жастар».

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