Результативной ничьей завершился матч Грузия – Украина в Лиге наций

Национальные сборные Грузии и Украины не смогли определить победителя в рамках матча пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Игра состоялась на стадионе "Батуми Арена" в Грузии и завершилась результативной ничьей со счетом 1:1.

Первый быстрый гол был забит уже на седьмой минуте встречи. Мяч в свои ворота отправил защитник сборной Грузии Соломон Кверквелия. Ответный гол на свой счет записал нападающий хозяев поля Жорж Микаутадзе (76).

Эта встреча не стала определяющей в раскладе по первой группе дивизиона В.

Украинцы с пятью очками занимают последнее место в группе, набрав пять очков в пяти матчах, грузинский коллектив идет на втором месте (семь очков в пяти играх). Исход квартета определится в заключительном шестом туре.

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