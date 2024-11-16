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Юношеская сборная Казахстана по футболу в меньшинстве уступила Нидерландам в матче отбора на Евро

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Момент матча Нидерланды (U19) - Казахстан (U19)
Момент матча Нидерланды (U19) - Казахстан (U19): Пресс-служба КФФ

Национальная сборная Казахстана по футболу до 19 лет потерпела поражение в рамках квалификационного турнира на чемпионат Европы, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Встреча состоялась на стадионе Марсдейк в городе Ассен (Нидерланды) и завершилась "сухой" победой хозяев поля со счетом 2:0.

Первый гол казахстанская сборная пропустила уже на третьей минуте. Главный арбитр матча назначил 11-метровый удар, который успешно реализовал нидерландец Конаду. Второй мяч в ворота национального коллектива отправил Рид на 53-й минуте.

Напомним, что в первой встрече Казахстан обыграл Украину, теперь сборной предстоит заключительный матч.

Следующим соперником выступит команда Словении, стартовый свисток прозвучит 19 ноября в 23:00 по времени Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2188404-yunosheskaya-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-v-menshinstve-ustupila-niderlandam-v-matche-otbora-na-evro/

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