Юношеская сборная Казахстана по футболу в меньшинстве уступила Нидерландам в матче отбора на Евро

Национальная сборная Казахстана по футболу до 19 лет потерпела поражение в рамках квалификационного турнира на чемпионат Европы, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Встреча состоялась на стадионе Марсдейк в городе Ассен (Нидерланды) и завершилась "сухой" победой хозяев поля со счетом 2:0.

Первый гол казахстанская сборная пропустила уже на третьей минуте. Главный арбитр матча назначил 11-метровый удар, который успешно реализовал нидерландец Конаду. Второй мяч в ворота национального коллектива отправил Рид на 53-й минуте.

Напомним, что в первой встрече Казахстан обыграл Украину, теперь сборной предстоит заключительный матч.

Следующим соперником выступит команда Словении, стартовый свисток прозвучит 19 ноября в 23:00 по времени Казахстана.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.