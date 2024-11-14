Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сборная Казахстана по футболу сенсационно одолела Украину в отборе на Евро-2025

Опубликовано:

Сборная Казахстана по футболу U-19
Сборная Казахстана по футболу U-19. Фото: пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Юношеская сборная Казахстана (U-19) провела первый матч в рамках квалификационного раунда на чемпионат Европы-2025, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча казахстанских футболистов проходила на стадионе в нидерландском городе Ассен. В рамках первого матча группы 1 сборная Казахстана встречалась с командой Украины.

Счет в игре открыла отечественная команда усилиями Тамерлана Агиманова на девятой минуте. Затем, в концовке первого тайма 18-летний нападающий ФК "Экибастуз" во второй раз огорчает вратаря украинской сборной.

Во второй половине соперники все же смогли сократить разрыв в счете с пенальти. Итоговый счет - 2:1 - казахстанские юноши одерживают победу в первом матче отбора на Евро-2025.

Следующую встречу подопечные Александра Кузнецова проведут 16 ноября против Нидерландов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2187170-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-sensacionno-odolela-ukrainu-v-otbore-na-evro-2025/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie