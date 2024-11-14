Сборная Казахстана по футболу сенсационно одолела Украину в отборе на Евро-2025

Юношеская сборная Казахстана (U-19) провела первый матч в рамках квалификационного раунда на чемпионат Европы-2025, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча казахстанских футболистов проходила на стадионе в нидерландском городе Ассен. В рамках первого матча группы 1 сборная Казахстана встречалась с командой Украины.

Счет в игре открыла отечественная команда усилиями Тамерлана Агиманова на девятой минуте. Затем, в концовке первого тайма 18-летний нападающий ФК "Экибастуз" во второй раз огорчает вратаря украинской сборной.

Во второй половине соперники все же смогли сократить разрыв в счете с пенальти. Итоговый счет - 2:1 - казахстанские юноши одерживают победу в первом матче отбора на Евро-2025.

Следующую встречу подопечные Александра Кузнецова проведут 16 ноября против Нидерландов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.