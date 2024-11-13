"Мы все непьющие": Черчесов высказался о целях сборной Казахстана по футболу

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов на пресс-конференции ответил на вопрос о целях команды на фоне серии поражений, передает Meta-ratings.kz.

Национальная команда при российском специалисте один раз сыграла вничью и трижды подряд уступила в Лиге наций УЕФА. Казахстанцы почти потеряли математические шансы на сохранение места во втором по силе дивизионе турнира.

"Мы хотим выйти в дивизион А, а не остаться в B. У любого спортсмена и команды есть цели. Ты играешь за это. Вы же не рассказываете всем то, что вы обсуждаете с женой на кухне. В федерации работают трезвые люди, мы все непьющие. Я смотрю на вещи трезво и говорю определенные слова. Мы не жалуемся и работаем", – сказал Черчесов.

Также специалист заявил, что футболистам нравится, как его тренерский штаб пытается перестроить игру команды.

"В домашней игре против Словении у нас было больше владения и передач. Мы вели игру, и футболистам нравится играть в такой футбол, а не играть вторым номером и ждать своего шанса. Команда приняла это направление, но, к сожалению, пока не хватает времени, чтобы наиграть определенные моменты. С этим сталкивается каждый тренер сборной", – добавил Черчесов.

Команда Казахстана в ближайшие дни проведет два заключительных матча Лиги наций. 14 ноября состоится домашняя игра с Австрией, а 17 ноября национальная сборная встретится на выезде с Норвегией. Только при двух победах у казахстанцев появится шанс остаться в Лиге В.

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