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Сборная Норвегии лишилась лидера перед матчем с Казахстаном в Лиге наций

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Норвежский футболист Мартин Эдегор
Мартин Эдегор. Фото: Maja Hitij/UEFA via Getty Images

Капитан и полузащитник сборной Норвегии Мартин Эдегор не сыграет в ближайших матчах Лиги наций УЕФА, передает NUR.KZ со ссылкой на Норвежскую футбольную федерацию.

Один из лидеров команды прошел медицинское обследование в течение последних суток. По его итогам штаб сборной Норвегии принял решение дать Эдегору время на продолжение реабилитации после травмы. Полузащитник недавно вернулся в строй после проблем со здоровьем, из-за которых он пропустил два месяца.

"Это сложная травма голеностопа. Учитывая, что за последние девять недель было проведено очень мало тренировок с командой, естественно, что организм не готов на сто процентов на данном этапе. После тщательных исследований и разговоров мы сошлись во мнении, что Мартин не будет готов к матчам со Словенией и Казахстаном. Посоветовавшись с ним, мы договорились, что ему лучше вернуться домой в Лондон, чтобы продолжить реабилитацию там", — заявил врач сборной Норвегии Ола Санд.

Сам Эдегор отметил, что всегда с удовольствием играет за национальную команду, и пожелал ей успеха в предстоящих матчах.

Норвежцы сыграют со сборной Казахстана в последнем шестом туре Лиги наций. Матч пройдет 17 ноября в Осло и начнется в 22:00 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2186453-sbornaya-norvegii-lishilas-lidera-pered-matchem-s-kazahstanom-v-lige-naciy/

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