Определились лучшие бомбардиры чемпионата Казахстана по футболу – 2024

10 ноября состоялись матчи заключительного 26-го тура чемпионата Казахстана по футболу 2024 года, NUR.KZ представляет вашему вниманию список лучших бомбардиров турнира.

Новым чемпионом Казахстана стал алматинский ФК "Кайрат", команда в следующем сезоне поборется за выход в основную стадию Лиги чемпионов УЕФА.

В тройку лучших бомбардиров года в Казахстанской премьер-лиги вошли:

Николай Сигневич (32 года, Беларусь), ФК "Атырау" – 10 голов в 24 матчах (1 с пенальти); Ислам Чесноков (24 года, Казахстан), ФК "Тобол" – 10 голов в 21 матче (2 с пенальти); Жоао Пауло (36 лет, Бразилия), ФК "Кайрат" – 10 голов в 23 матчах (1 с пенальти).

Лучшим ассистентом стал капитан сборной Казахстана Асхат Тагыберген, выступающий в составе ФК "Ордабасы". Он записал на свой счет 7 голевых передач в этом сезоне.

Лучший голкипер года – Стас Покатилов ("Тобол"), на счету вратаря 11 "сухих" матчей в КПЛ.

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