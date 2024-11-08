Первая победа "МЮ", разгром киевского "Динамо": итоги четвертого тура Лиги Европы

В ночь с четверга на пятницу по казахстанскому времени состоялась большая часть матчей четвертого тура общего этапа Лиги Европы УЕФА. NUR.KZ резюмирует игровой день во втором по значимости еврокубке.

Один из самых титулованных участников Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" после трех ничьих одержал первую победу на общем этапе.

Английская команда на своем поле со счетом 2:0 обыграла греческий "ПАОК" из Салоников благодаря дублю Амада Диалло (51 и 77 минуты). Победа позволила "МЮ" набрать шесть очков и подняться на 15-ю позицию в таблице.

Два матча в рамках четвертого тура завершились разгромами. Украинское "Динамо" из Киева в номинально домашней встрече крупно уступило венгерскому "Ференцварошу" из Будапешта со счетом 0:4. Нидерландский "Аякс" в Амстердаме разгромил израильский "Маккаби" из Тель-Авива со счетом 5:0.

Полные результаты четвертого тура общего этапа Лиги Европы:

"Бешикташ" (Турция) — "Мальме" (Швеция). 2:1

"Ницца" (Франция) — "Твенте" (Нидерланды). 2:2

"Эльфсборг" (Швеция) — "Брага" (Португалия). 1:1

"Буде-Глимт" (Норвегия) — "Карабах" (Азербайджан). 1:2

"Юнион" (Бельгия) — "Рома" (Италия). 1:1

"Галатасарай" (Турция) — "Тоттенхэм" (Англия). 3:2

"Стяуа" (Румыния) — "Мидтьюлланд" (Дания). 2:0

"Айнтрахт" (Германия) — "Славия" (Чехия). 1:0

"Лудогорец" (Болгария) — "Атлетик" (Испания). 1:2

"Олимпиакос" (Греция) — "Рейнджерс" (Шотландия). 1:1

"РФШ" (Латвия) — "Андерлехт" (Бельгия). 1:1

"Хоффенхайм" (Германия) — "Лион" (Франция). 2:2

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "ПАОК" (Греция). 2:0

"Аякс" (Нидерланды) — "Маккаби Тель-Авив" (Израиль). 5:0

"Лацио" (Италия) — "Порту" (Португалия). 2:1

"Динамо Киев" (Украина) — "Ференцварош" (Венгрия). 0:4

"АЗ Алкмар" (Нидерланды) — "Фенербахче" (Турция). 3:1

"Виктория Пльзень" (Чехия) — "Реал Сосьедад" (Испания). 2:1

По итогам четвертого тура общую таблицу Лиги Европы единолично возглавляет римский "Лацио", в активе которого максимальные 12 очков.

Матчи пятого тура пройдут 28 ноября.

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