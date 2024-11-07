Победа "Интера" над "Арсеналом", разгром от "Барселоны": итоги дня в Лиге чемпионов

В ночь со среды на четверг по казахстанскому времени завершился четвертый тур общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. NUR.KZ подводит итоги игрового дня в главном еврокубке.

В одном из центральных матчей миланский "Интер" на своем поле обыграл лондонский "Арсенал" со счетом 1:0. Единственный мяч с пенальти забил Хакан Чалханоглу на 45+3 минуте.

В другой статусной встрече "ПСЖ" дома уступил мадридскому "Атлетико" со счетом 1:2. У парижан голом отметился Уоррен Заир-Эмери (14 минута), но затем у гостей отличились Науэль Молина (18) и Анхель Корреа (90+3).

В самом результативном матче дня "Барселона" на выезде разгромила белградскую "Црвену Звезду" со счетом 5:2. У каталонцев дубль оформил Роберт Левандовский (43, 53), еще по мячу забили Иньиго Мартинес (13), Рафинья (55) и Фермин Лопес (76). У сербской команды голами отличились Силас (27) и Милсон (84).

Полные результаты игрового дня 6 ноября:

"Брюгге" (Бельгия) — "Астон Вилла" (Англия). 1:0

"Шахтер" (Украина) — "Янг Бойз" (Швейцария). 2:1

"Спарта" (Чехия) — "Брест" (Франция). 1:2

"Црвена Звезда" (Сербия) — "Барселона" (Испания). 2:5

"Штутгарт" (Германия) — "Аталанта" (Италия). 0:2

"ПСЖ" (Франция) — "Атлетико" (Испания). 1:2

"Фейеноорд" (Нидерланды) — "Ред Булл Зальцбург" (Австрия). 1:3

"Интер" (Италия) — "Арсенал" (Англия). 1:0

"Бавария" (Германия) — "Бенфика" (Португалия). 1:0

По итогам четвертого тура общую таблицу Лиги чемпионов единолично возглавил английский "Ливерпуль", в активе которого максимальные 12 очков.

Матчи пятого тура пройдут 26-27 ноября.

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