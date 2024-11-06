"Реал" проиграл "Милану", "Ливерпуль" разгромил "Байер": итоги дня в Лиге чемпионов

В ночь со вторника на среду по казахстанскому времени стартовал четвертый тур общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. NUR.KZ подводит итоги игрового дня в главном еврокубке.

В одном из центральных матчей четвертого тура мадридский "Реал" на своем поле уступил "Милану" со счетом 1:3 и потерпел второе поражение в сезоне Лиги чемпионов.

У итальянской команды отличились Малик Тшау (12 минута), Альваро Мората (39) и Тиджани Рейндерс (73). Единственный мяч хозяев с пенальти забил Винисиус (23).

В другом статусном матче дня "Ливерпуль" на своем поле разгромил леверкузенский "Байер" со счетом 4:0. Хет-трик у английской команды оформил Луис Диас (61, 83, 90+2), еще один мяч забил Коди Гакпо (63).

Другой британский гранд "Манчестер Сити" на выезде крупно уступил лиссабонскому "Спортингу" со счетом 1:4. Хет-трик у португальской команды оформил Виктор Дьекереш (38, 49, 81), который второй и третий мячи забил с пенальти. Еще одним голом отметился Максимилиано Араухо (46), а у гостей отличился Фил Фоден (4). Лучший бомбардир "Сити" Эрлинг Холанд не реализовал пенальти (69).

Полные результаты игрового дня 5 ноября:

"ПСВ" (Нидерланды) — "Жирона" (Испания). 4:0

"Слован" (Словакия) — "Динамо Загреб" (Хорватия). 1:4

"Болонья" (Италия) — "Монако" (Франция). 0:1

"Спортинг" (Португалия) — "Манчестер Сити" (Англия). 4:1

"Боруссия Дортмунд" (Германия) — "Штурм" (Австрия). 1:0

"Селтик" (Шотландия) — "РБ Лейпциг" (Германия). 3:1

"Лилль" (Франция) — "Ювентус" (Италия). 1:1

"Ливерпуль" (Англия) — "Байер" (Германия). 4:0

"Реал" (Испания) — "Милан" (Италия). 1:3

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