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"Реал" проиграл "Милану", "Ливерпуль" разгромил "Байер": итоги дня в Лиге чемпионов

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Бразильский футболист Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор. Фото: Image Photo Agency/Getty Images

В ночь со вторника на среду по казахстанскому времени стартовал четвертый тур общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. NUR.KZ подводит итоги игрового дня в главном еврокубке.

В одном из центральных матчей четвертого тура мадридский "Реал" на своем поле уступил "Милану" со счетом 1:3 и потерпел второе поражение в сезоне Лиги чемпионов.

У итальянской команды отличились Малик Тшау (12 минута), Альваро Мората (39) и Тиджани Рейндерс (73). Единственный мяч хозяев с пенальти забил Винисиус (23).

В другом статусном матче дня "Ливерпуль" на своем поле разгромил леверкузенский "Байер" со счетом 4:0. Хет-трик у английской команды оформил Луис Диас (61, 83, 90+2), еще один мяч забил Коди Гакпо (63).

Другой британский гранд "Манчестер Сити" на выезде крупно уступил лиссабонскому "Спортингу" со счетом 1:4. Хет-трик у португальской команды оформил Виктор Дьекереш (38, 49, 81), который второй и третий мячи забил с пенальти. Еще одним голом отметился Максимилиано Араухо (46), а у гостей отличился Фил Фоден (4). Лучший бомбардир "Сити" Эрлинг Холанд не реализовал пенальти (69).

Полные результаты игрового дня 5 ноября:

  • "ПСВ" (Нидерланды) — "Жирона" (Испания). 4:0
  • "Слован" (Словакия) — "Динамо Загреб" (Хорватия). 1:4
  • "Болонья" (Италия) — "Монако" (Франция). 0:1
  • "Спортинг" (Португалия) — "Манчестер Сити" (Англия). 4:1
  • "Боруссия Дортмунд" (Германия) — "Штурм" (Австрия). 1:0
  • "Селтик" (Шотландия) — "РБ Лейпциг" (Германия). 3:1
  • "Лилль" (Франция) — "Ювентус" (Италия). 1:1
  • "Ливерпуль" (Англия) — "Байер" (Германия). 4:0
  • "Реал" (Испания) — "Милан" (Италия). 1:3

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2183472-real-proigral-milanu-liverpul-razgromil-bayer-itogi-dnya-v-lige-chempionov/

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