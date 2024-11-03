Гол 18-летнего казахстанского футболиста принес победу португальскому клубу

Полузащитник Национальной сборной Казахстана по футболу (U19) Ильяс Абил отметился голом в рамках национального чемпионата Португалии (U19), передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанец выступает в составе молодежной команды португальского футбольного "Жил Висенте". Соперником его команды выступил ФК "Витория Гимарайнш".

Встреча завершилась победой "Жил Висенте" со счетом 3:1.

Счет открыл игрок "Виктории" Родриго Нето на 21-й минуте матча.

Первым ответным мячом со стороны "Жил Висенте" отметился Франсиско Брас (44), а победный гол забил сам Ильяс Абил, успешно реализовавший свой момент на 84-й минуте. В третий раз поразить цель удалось Гильерме Белеза (90+5).

Отметим, что команде Абила удалось сохранить лидерство в национальном чемпионате Португалии до 19 лет.

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