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"Астана" проиграла "Тоболу" и потеряла лидерство в КПЛ за тур до конца сезона

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Хорватский футболист Карло Бартолец
Карло Бартолец. Фото: Пресс-служба ФК "Астана"

Футболисты "Астаны" потерпели выездное поражение от костанайского "Тобола" в матче 25-го тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла в манеже "Тобол Арена" и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 50-й минуте забил сербский полузащитник Игор Иванович.

Победа позволила "Тоболу" набрать 39 очков и подняться на четвертое место, опередив шымкентский "Ордабасы" и семейский "Елимай".

В активе "Астаны" осталось 43 балла. Команда не смогла вернуть себе лидерство по итогам тура и занимает вторую позицию. На первой строчке теперь идет "Кайрат" (44 очка). Таким образом, в последнем туре "Астане" для гарантированного чемпионства необходимо побеждать и рассчитывать на осечку алматинцев.

Столичная команда будет завершать розыгрыш КПЛ номинально домашним матчем с талдыкорганским "Жетысу", "Кайрат" — выездной встречей с "Атырау".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2182328-astana-proigrala-tobolu-i-poteryala-liderstvo-v-kpl-za-tur-do-konca-sezona/

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