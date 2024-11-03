"Астана" проиграла "Тоболу" и потеряла лидерство в КПЛ за тур до конца сезона

Футболисты "Астаны" потерпели выездное поражение от костанайского "Тобола" в матче 25-го тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла в манеже "Тобол Арена" и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 50-й минуте забил сербский полузащитник Игор Иванович.

Победа позволила "Тоболу" набрать 39 очков и подняться на четвертое место, опередив шымкентский "Ордабасы" и семейский "Елимай".

В активе "Астаны" осталось 43 балла. Команда не смогла вернуть себе лидерство по итогам тура и занимает вторую позицию. На первой строчке теперь идет "Кайрат" (44 очка). Таким образом, в последнем туре "Астане" для гарантированного чемпионства необходимо побеждать и рассчитывать на осечку алматинцев.

Столичная команда будет завершать розыгрыш КПЛ номинально домашним матчем с талдыкорганским "Жетысу", "Кайрат" — выездной встречей с "Атырау".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.