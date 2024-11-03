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"Атырау" одержал "сухую" победу над "Жетысу" в матче чемпионата Казахстана

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Игроки ФК "Атырау"
Игроки ФК "Атырау": Пресс-служба ФК "Атырау"

Футбольный клуб "Атырау" в гостях одержал "сухую" победу над "Жетысу" из Талдыкоргана в рамках матча 25-го тура Казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Матч состоялся на Центральном стадионе Талдыкоргана и завершился поражением хозяев поля со счетом 0:2.

Победу "Атырау" принес дубль 32-летнего белорусского нападающего команды Николая Сигневича. Игрок открыл счет на 23-й минуте и укрепил преимущество своего клуба на седьмой компенсированной минуте первого тайма, реализовав пенальти.

После 23 матчей команда из западной части страны занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Казахстана по футболу, набрав 35 очков.

"Жетысу" идет 11-м. Клуб набрал 23 балла при аналогичном количестве сыгранных встреч.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2182302-atyrau-oderzhal-suhuyu-pobedu-nad-zhetysu-v-matche-chempionata-kazahstana/

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