"Атырау" одержал "сухую" победу над "Жетысу" в матче чемпионата Казахстана

Футбольный клуб "Атырау" в гостях одержал "сухую" победу над "Жетысу" из Талдыкоргана в рамках матча 25-го тура Казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Матч состоялся на Центральном стадионе Талдыкоргана и завершился поражением хозяев поля со счетом 0:2.

Победу "Атырау" принес дубль 32-летнего белорусского нападающего команды Николая Сигневича. Игрок открыл счет на 23-й минуте и укрепил преимущество своего клуба на седьмой компенсированной минуте первого тайма, реализовав пенальти.

После 23 матчей команда из западной части страны занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Казахстана по футболу, набрав 35 очков.

"Жетысу" идет 11-м. Клуб набрал 23 балла при аналогичном количестве сыгранных встреч.

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